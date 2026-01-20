Planches A ‘Perreau Saint-Michel-de-Montaigne
Planches A 'Perreau Saint-Michel-de-Montaigne vendredi 24 juillet 2026.
Planches A ‘Perreau
DOMAINE DE PERREAU Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-31
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07
Planches A’Perreau dans les vignes Imaginez une fin de journée d’été, le soleil qui décline sur nos vignes… Le Domaine de Perreau vous invite à vivre une expérience unique et conviviale avec nos Planches A’Perreau au milieu des vignes !
Dates à ne pas manquer
Vendredi 24 juillet
Vendredi 31 août
Vendredi 7 août
En attente de plus d’informations (vérifier sur leur page FB). .
DOMAINE DE PERREAU Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 08 98 36 contact@domainedeperreau.com
