Planches A ‘Perreau Saint-Michel-de-Montaigne

Planches A ‘Perreau

DOMAINE DE PERREAU Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07

Planches A’Perreau dans les vignes Imaginez une fin de journée d’été, le soleil qui décline sur nos vignes… Le Domaine de Perreau vous invite à vivre une expérience unique et conviviale avec nos Planches A’Perreau au milieu des vignes !

Dates à ne pas manquer

Vendredi 24 juillet

Vendredi 31 août

Vendredi 7 août

En attente de plus d’informations (vérifier sur leur page FB). .

DOMAINE DE PERREAU Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 08 98 36 contact@domainedeperreau.com

