Saint-Michel-de-Montaigne

Planches A’Perreau | Domaine de Perreau

Domaine de Perreau Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 00:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Votre rendez-vous estival au cœur des vignes dégustation vins & fromages à partager, au coucher du soleil, pour un moment convivial et gourmand.

Réservation obligatoire places limitées. .

Domaine de Perreau Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 08 98 36 contact@domainedeperreau.com

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English : Planches A’Perreau | Domaine de Perreau

L’événement Planches A’Perreau | Domaine de Perreau Saint-Michel-de-Montaigne a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides