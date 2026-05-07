Planches A’Perreau | Domaine de Perreau Saint-Michel-de-Montaigne
Planches A’Perreau | Domaine de Perreau Saint-Michel-de-Montaigne vendredi 31 juillet 2026.
Saint-Michel-de-Montaigne
Planches A’Perreau | Domaine de Perreau
Domaine de Perreau Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 00:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Votre rendez-vous estival au cœur des vignes dégustation vins & fromages à partager, au coucher du soleil, pour un moment convivial et gourmand.
Réservation obligatoire places limitées. .
Domaine de Perreau Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 08 98 36 contact@domainedeperreau.com
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English : Planches A’Perreau | Domaine de Perreau
L’événement Planches A’Perreau | Domaine de Perreau Saint-Michel-de-Montaigne a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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