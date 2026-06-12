Planches & Sabots Balade apéritive en calèche (Thermes) Saint-Amand-les-Eaux

Saint-Amand-les-Eaux

Planches & Sabots Balade apéritive en calèche (Thermes)

1303 route de la fontaine Bouillon Saint-Amand-les-Eaux Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-09

Planches et Sabots Balade apéritive en calèche (Thermes)

Offrez-vous une balade originale en calèche tirée par des chevaux Trait du Nord et partez à la découverte du patrimoine naturel et culturel de Saint-Amand-les-Eaux !

Planches & Sabots Balade apéritive en calèche autour des thermes de Saint-Amand-les-Eaux

Offrez-vous une balade originale en calèche tirée par des chevaux Trait du Nord et partez à la découverte du patrimoine naturel et culturel de Saint-Amand-les-Eaux !

Dates et horaires

Dimanche 19 juillet 2026 de 11h à 12h

Dimanche 09 août 2026 de 11h à 12h

Départ Thermes de Saint-Amand-les-Eaux devant l’entrée extérieure

Pendant cette balade commentée par Caval’Trait, savourez une planche apéritive (charcuteries et fromages locaux), accompagnée d’une bière artisanale ou d’un jus de pomme local.

Un circuit en pleine nature laissez-vous guider au cœur de la forêt domaniale et découvrez la Fontaine Bouillon, l’usine d’embouteillage et la route D’Artagnan, ponctuées d’anecdotes historiques.

Infos pratiques

Balade limitée à 12 personnes

Balade maintenue à partir de 5 inscrits minimum

Tenue confortable et chaussures adaptées conseillées

Rendez-vous 15 min avant le départ

Réservation obligatoire via la billetterie en ligne aucune vente sur place

Tarifs

Adulte 39 €

Enfant (-10 ans) 22 €

Enfant (-5 ans, sur les genoux d’un parent) gratuit (sans planche ni boisson) .

1303 route de la fontaine Bouillon Saint-Amand-les-Eaux 59230 Nord Hauts-de-France +33 3 27 48 39 65

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English :

Planches et Sabots A Pre-Dinner Carriage Ride (Thermes)

Treat yourself to a unique horse-drawn carriage ride pulled by Northern Draft horses and set out to discover the natural and cultural heritage of Saint-Amand-les-Eaux!

L’événement Planches & Sabots Balade apéritive en calèche (Thermes) Saint-Amand-les-Eaux a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de la Porte du Hainaut