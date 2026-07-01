PLANETARY DANSE rue de la Croix Rose Labège

Informations pratiques

Labège

PLANETARY DANSE

rue de la Croix Rose Parc Municipal de Labège Labège Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11 21:00:00

Date(s) :

2026-07-11

La Planetary Dance est une danse participative ouverte à toutes et à tous.

**Planetary Dance le 11 juillet à 18h au parc municipal**

La Maison Salvan, en partenariat avec la Compagnie de Danse Process, organise la Planetary Dance. Créée dans les années 1980 par la chorégraphe américaine Anna Halprin, la Planetary Dance est une danse participative ouverte à toutes et à tous.

Les participant·e·s sont invité·e·s à évoluer dans trois cercles concentriques, à travers la marche, la course ou la danse, tandis qu’un musicien improvisateur accompagne et soutient la dynamique du groupe.

**Pour y participer, il est nécessaire de prendre part à l’un des ateliers préparatoires **

• Samedi 4 juillet, de 10h à 12h30 ou de 17h à 19h30, à la salle CAMAS, rue des Écoles Camas, 31670 Labège

• Dimanche 5 juillet, de 15h à 17h30, à la salle CAMAS

• Lundi 6 juillet, de 18h à 20h30, au petit studio de l’Atelier danse du Centre culturel Saint-Cyprien, 56 allées Charles-de-Fitte, 31300 Toulouse

• Mardi 7 juillet, de 18h à 20h30, au petit studio de l’Atelier danse du Centre culturel Saint-Cyprien

• Jeudi 9 juillet, de 18h à 20h30, à la salle CAMAS

• Vendredi 10 juillet, de 15h à 17h30, à la salle CAMAS .

rue de la Croix Rose Parc Municipal de Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 24 86 55 maison.salvan@ville-labege.fr

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English :

Planetary Dance is a participatory dance open to everyone.

L’événement PLANETARY DANSE Labège a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE