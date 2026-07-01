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AGENDA · Labège

Journée « Innovation – Recherche – Développement « – Changement Climatique, Centre de Congrès et d’Exposition Diagora, Labège (31), Labège

lundi 16 novembre 2026 · Centre de Congrès et d’Exposition Diagora, Labège (31) · Labège

Journée « Innovation – Recherche – Développement « – Changement Climatique, Centre de Congrès et d’Exposition Diagora, Labège (31), Labège

Informations pratiques

Début
lundi 16 novembre 2026
Fin
lundi 16 novembre 2026
Lieu
Centre de Congrès et d’Exposition Diagora, Labège (31)
Adresse
150 Rue Pierre Gilles de Gennes, 31670 Labège
Ville
31670 Labège
Département
Haute-Garonne

Journée « Innovation – Recherche – Développement « – Changement Climatique Lundi 16 novembre, 09h00 Centre de Congrès et d’Exposition Diagora, Labège (31) Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-16T09:00:00+01:00 – 2026-11-16T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-16T09:00:00+01:00 – 2026-11-16T17:00:00+01:00

Venez partager les recherches, expérimentations et innovations sur les grandes filières agricoles de la région Occitanie : grandes cultures, élevage, viticulture, maraîchage et arboriculture.
La Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie (CRAO) organise une grande journée « Innovation – Recherche – Développement – Changement Climatique », qui se tiendra le 16 novembre 2026 à Toulouse.
Cette journée, principalement dédiée aux conseillères et conseillers agricoles, vise à partager les recherches, expérimentations et innovations portées par des experts, scientifiques et partenaires, sur les grandes filières agricoles de la région Occitanie : grandes cultures, élevage, viticulture, maraîchage et arboriculture.
Au programme, une matinée transversale, avec des apports stratégiques et des échanges autour des grands enjeux climatiques et un après-midi organisé en ateliers par filière, proposant des contenus techniques et opérationnels directement mobilisables sur le terrain

Programme détailé et inscriptions à venir.

Centre de Congrès et d’Exposition Diagora, Labège (31) 150 Rue Pierre Gilles de Gennes, 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie
Venez partager les recherches, expérimentations et innovations sur les grandes filières agricoles de la région Occitanie : grandes cultures, élevage, etc…

CRAO

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