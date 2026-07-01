Informations pratiques

Journée « Innovation – Recherche – Développement « – Changement Climatique Lundi 16 novembre, 09h00 Centre de Congrès et d’Exposition Diagora, Labège (31) Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-16T09:00:00+01:00 – 2026-11-16T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-16T09:00:00+01:00 – 2026-11-16T17:00:00+01:00

Venez partager les recherches, expérimentations et innovations sur les grandes filières agricoles de la région Occitanie : grandes cultures, élevage, viticulture, maraîchage et arboriculture.

La Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie (CRAO) organise une grande journée « Innovation – Recherche – Développement – Changement Climatique », qui se tiendra le 16 novembre 2026 à Toulouse.

Cette journée, principalement dédiée aux conseillères et conseillers agricoles, vise à partager les recherches, expérimentations et innovations portées par des experts, scientifiques et partenaires, sur les grandes filières agricoles de la région Occitanie : grandes cultures, élevage, viticulture, maraîchage et arboriculture.

Au programme, une matinée transversale, avec des apports stratégiques et des échanges autour des grands enjeux climatiques et un après-midi organisé en ateliers par filière, proposant des contenus techniques et opérationnels directement mobilisables sur le terrain

Programme détailé et inscriptions à venir.

Centre de Congrès et d’Exposition Diagora, Labège (31) 150 Rue Pierre Gilles de Gennes, 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie

Venez partager les recherches, expérimentations et innovations sur les grandes filières agricoles de la région Occitanie : grandes cultures, élevage, etc…

CRAO