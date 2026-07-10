PRÉAMBULE DU FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE Parc Labège-Village, rue de la Croix-Rose, Labège Labège
jeudi 10 septembre 2026 · Parc Labège-Village, rue de la Croix-Rose, Labège · Labège
Informations pratiques
Labège
PRÉAMBULE DU FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE
Parc Labège-Village, rue de la Croix-Rose, Labège 1 Allée Saint-Paul Labège Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 19:00:00
fin : 2026-09-10 22:30:00
Date(s) :
2026-09-10
Concert et spectacle gratuits en plein air dans le parc de Labège !
Retrouvez le 39e festival de rue de Ramonville en avant-première à Labège !
Au cœur du Parc de Labège-Village, retrouvons-nous pour une dernière soirée avant le grand week-end de festivités à Ramonville !
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**PROGRAMME**
19h Concert Sax Machines Foundation
Fusionnant jazz, rock et ska, Sax Machines Foundation débarque avec un live puissant porté par des cuivres incisifs et des rythmiques percutantes. (1h15)
20h30 Spectacle _Friterie mon ami·e_ • Bonjour Désordre
Un rituel d’accueil auquel vous êtes convié·e·s, réfugié·e·s dans la plus modeste friterie du monde. (1h30 • 10-99 ans)
• Buvette et foodtruck sur place
Pour nous rejoindre à Labège
▶ En transports en commun Métro B dir. Ramonville jusqu’au terminus, puis bus 79 dir. Labège Couder (20 min), arrêt Occitanie-Labège, puis 5 min de marche. Allez-y avec Tisséo !
▶ À vélo par la piste cyclable du Canal du Midi, sortir à l’Écluse de Castanet.
▶ Pour covoiturer, rendez-vous sur le site de Covievent. .
Parc Labège-Village, rue de la Croix-Rose, Labège 1 Allée Saint-Paul Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Free outdoor concert and show in Labège Park!
L’événement PRÉAMBULE DU FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE Labège a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE