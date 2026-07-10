PRÉAMBULE DU FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE Parc Labège-Village, rue de la Croix-Rose, Labège Labège

Informations pratiques

Labège

PRÉAMBULE DU FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE

Parc Labège-Village, rue de la Croix-Rose, Labège 1 Allée Saint-Paul Labège Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 19:00:00

fin : 2026-09-10 22:30:00

Date(s) :

2026-09-10

Concert et spectacle gratuits en plein air dans le parc de Labège !

Retrouvez le 39e festival de rue de Ramonville en avant-première à Labège !

Au cœur du Parc de Labège-Village, retrouvons-nous pour une dernière soirée avant le grand week-end de festivités à Ramonville !

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**PROGRAMME**

19h Concert Sax Machines Foundation

Fusionnant jazz, rock et ska, Sax Machines Foundation débarque avec un live puissant porté par des cuivres incisifs et des rythmiques percutantes. (1h15)

20h30 Spectacle _Friterie mon ami·e_ • Bonjour Désordre

Un rituel d’accueil auquel vous êtes convié·e·s, réfugié·e·s dans la plus modeste friterie du monde. (1h30 • 10-99 ans)

• Buvette et foodtruck sur place

Pour nous rejoindre à Labège

▶ En transports en commun Métro B dir. Ramonville jusqu’au terminus, puis bus 79 dir. Labège Couder (20 min), arrêt Occitanie-Labège, puis 5 min de marche. Allez-y avec Tisséo !

▶ À vélo par la piste cyclable du Canal du Midi, sortir à l’Écluse de Castanet.

▶ Pour covoiturer, rendez-vous sur le site de Covievent. .

Parc Labège-Village, rue de la Croix-Rose, Labège 1 Allée Saint-Paul Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free outdoor concert and show in Labège Park!

L’événement PRÉAMBULE DU FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE Labège a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE