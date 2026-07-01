ATELIER TEINTURE SAC COTON TOTEBAG OU PETIT FOULARD Muséum du Pastel Labège

Informations pratiques

Labège

ATELIER TEINTURE SAC COTON TOTEBAG OU PETIT FOULARD

Muséum du Pastel 629 Rue Max Planck Labège Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-18 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14

Atelier de Teinture petit sac coton ou petit foulard à faire en Famille dès 6 ans, ou bien entre Grands Amis !

Au sein du Muséum de cette plante,

Atelier Pliage et Teinture d’un sac coton totebag ou bien d’un petit foulard carré en fibre naturelle, pour petits et grands, et visite avec vidéo sur culture d’hier et d’aujourd’hui de la plante. .

Muséum du Pastel 629 Rue Max Planck Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 88 01 82 museum@terredepastel.com

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English :

Dyeing Workshop: Make a small cotton bag or scarf—perfect for families with kids ages 6 and up, or for a fun time with close friends!

L’événement ATELIER TEINTURE SAC COTON TOTEBAG OU PETIT FOULARD Labège a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE