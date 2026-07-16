Préambule du Festival de rue de Ramonville 2026 à Labège, Parc Labège-Village, rue de la Croix-Rose, Labège, Labège

Informations pratiques

Préambule du Festival de rue de Ramonville 2026 à Labège Jeudi 10 septembre, 19h00 Parc Labège-Village, rue de la Croix-Rose, Labège Haute-Garonne

Accès libre et gratuit • Buvette et foodtruck sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T19:00:00+02:00 – 2026-09-10T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-10T19:00:00+02:00 – 2026-09-10T22:30:00+02:00

Retrouvez le 39e festival de rue de Ramonville en avant-première à Labège !

Au cœur du Parc de Labège-Village, retrouvons-nous pour une dernière soirée avant le grand week-end de festivités à Ramonville !

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PROGRAMME

19h : Concert Sax Machines Foundation

Fusionnant jazz, rock et ska, Sax Machines Foundation débarque avec un live puissant porté par des cuivres incisifs et des rythmiques percutantes.

1h15 • >> Plus d’infos ici

20h30 : Spectacle Friterie mon ami·e • Bonjour Désordre

Un rituel d’accueil auquel vous êtes convié·e·s, réfugié·e·s dans la plus modeste friterie du monde.

1h30 • 10-99 ans • >> Plus d’infos ici

Pour nous rejoindre à Labège :

▶ En transports en commun : Métro B dir. Ramonville jusqu’au terminus, puis bus 79 dir. Labège Couder (20 min), arrêt Occitanie-Labège, puis 5 min de marche. Allez-y avec Tisséo !

▶ À vélo : par la piste cyclable du Canal du Midi, sortir à l’Écluse de Castanet.

▶ Pour covoiturer, rendez-vous sur le site de Covievent en cliquant ici.

Parc Labège-Village, rue de la Croix-Rose, Labège Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://festivalramonville-arto.fr/programmation/spectacle/preambule-labege-3 »}] [{« link »: « https://festivalramonville-arto.fr/programmation/spectacle/sax-machines-foundation »}, {« link »: « https://festivalramonville-arto.fr/programmation/spectacle/friterie-mon-amie »}, {« link »: « https://www.covievent.org/covoiturage/39eme-edition-festival-de-rue-de-ramonville-preambule-labege/4b61942f1b63c94d1bd5dfc047450c2e »}]

Concert et spectacle gratuits en plein air dans le parc de Labège !

© Pierre Acobas