Planification : faire le plan et le planning de son potager Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Atelier ouvert à tous.tes et aura lieu au jardin pédagogique du Parc de Bercy.

Structurer un espace, en bac ou en pleine terre, en élaborant un plan et un planning annuel de votre potager ! Le plan du potager de Bercy pourra être une base d’inspiration et d’échanges. Pensez à vous munir du plan de l’espace que vous souhaitez aménager.

Le vendredi 23 janvier 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit sous condition

Inscription en ligne obligatoire

Public adultes.

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr



