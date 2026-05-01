La Roque-Gageac

Plantation d’un mai & Repas de la St Jean

Parking du Capeyrou La Roque-Gageac Dordogne

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

À l’occasion du traditionnel banquet d’ouverture de saison organisé par le comité des fêtes, une plantation de mai sera effectuée (place d’alsace).

Une buvette et des sangliers à la broche, mis à disposition de tous, agrémenteront votre pique-nique !

Au menu salade de gésiers, sanglier à la broche et haricots couenne, tartelette aux fraises et vin

Ce repas (Capeyrou) sera accompagné en musique avec DJ Julien, suivi d’un feu d’artifice !

Des tables seront installées, pensez à apporter vos couverts ! .

Parking du Capeyrou La Roque-Gageac 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 34 00

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English : Plantation d’un mai & Repas de la St Jean

L’événement Plantation d’un mai & Repas de la St Jean La Roque-Gageac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir