Plantations de printemps Le Travers de Vinetz Saint-Martin-sur-le-Pré
Plantations de printemps Le Travers de Vinetz Saint-Martin-sur-le-Pré mercredi 20 mai 2026.
Plantations de printemps
Le Travers de Vinetz Jardin Arc en Ciel Saint-Martin-sur-le-Pré Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20 16:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Où l’on évoque les plantations à faire une fois que les saints de glace sont passés.Tout public
Où l’on évoque les plantations à faire une fois que les saints de glace sont passés.
Bourse aux plantes et échanges sur les techniques de cultures dans un cadre convivial. L’occasion de se lancer pour les débutants.
Durée 45 minutes. .
Le Travers de Vinetz Jardin Arc en Ciel Saint-Martin-sur-le-Pré 51520 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Plantations de printemps
Where we talk about the planting to be done once the ice saints have passed.
L’événement Plantations de printemps Saint-Martin-sur-le-Pré a été mis à jour le 2026-03-26 par ADT de la Marne
À voir aussi à Saint-Martin-sur-le-Pré (Marne)
- Atelier semis de printemps Le Travers de Vinetz Saint-Martin-sur-le-Pré 8 avril 2026
- Balade à Saint-Martin-sur-le-Pré Saint-Martin-sur-le-Pré Marne 1 mai 2026
- Atelier bouture Le Travers de Vinetz Saint-Martin-sur-le-Pré 6 mai 2026
- Marché de printemps Rue du Moulin Saint-Martin-sur-le-Pré 8 mai 2026
- La paillage, allié du jardin Le Travers de Vinetz Saint-Martin-sur-le-Pré 17 juin 2026