Plantations de printemps Le Travers de Vinetz Saint-Martin-sur-le-Pré

Plantations de printemps

Le Travers de Vinetz Jardin Arc en Ciel Saint-Martin-sur-le-Pré Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:30:00

fin : 2026-05-20 16:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Où l’on évoque les plantations à faire une fois que les saints de glace sont passés.Tout public

Où l’on évoque les plantations à faire une fois que les saints de glace sont passés.

Bourse aux plantes et échanges sur les techniques de cultures dans un cadre convivial. L’occasion de se lancer pour les débutants.

Durée 45 minutes. .

Le Travers de Vinetz Jardin Arc en Ciel Saint-Martin-sur-le-Pré 51520 Marne Grand Est

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English : Plantations de printemps

Where we talk about the planting to be done once the ice saints have passed.

L’événement Plantations de printemps Saint-Martin-sur-le-Pré a été mis à jour le 2026-03-26 par ADT de la Marne