Plante sauvage comestible

Saint-Berthevin Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-20 16:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Découvrez ce que nous offre la nature, Apprenez à cueillir et reconnaître certaines plantes comestibles

Découvrez ce que nous offre la nature, Apprenez à cueillir et reconnaître certaines plantes comestibles .

Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover what nature has to offer, learn how to pick and recognize certain edible plants

L’événement Plante sauvage comestible Saint-Berthevin a été mis à jour le 2026-01-06 par LAVAL TOURISME