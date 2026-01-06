Plante sauvage comestible Saint-Berthevin
Plante sauvage comestible Saint-Berthevin samedi 20 juin 2026.
Plante sauvage comestible
Saint-Berthevin Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-06-20 16:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Découvrez ce que nous offre la nature, Apprenez à cueillir et reconnaître certaines plantes comestibles
Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr
English :
Discover what nature has to offer, learn how to pick and recognize certain edible plants
L’événement Plante sauvage comestible Saint-Berthevin a été mis à jour le 2026-01-06 par LAVAL TOURISME