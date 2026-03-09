Plantes en folie à Pupetières Château de Pupetières Châbons
Plantes en folie à Pupetières Château de Pupetières Châbons samedi 25 avril 2026.
Plantes en folie à Pupetières
Château de Pupetières 100 route de Virieu Châbons Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Plus de 100 exposants, les meilleurs spécialistes du monde végétal, artisans et artistes vous donnent rendez-vous les 26 et 27 avril 2025 pour une nouvelle édition de Plantes en folie.
Château de Pupetières 100 route de Virieu Châbons 38690 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 30 27 31 pupetiere@orange.fr
English :
More than 100 exhibitors, the best specialists in the plant world, craftsmen and artists will be on hand on April 26 and 27, 2025 for another edition of Plantes en folie.
L’événement Plantes en folie à Pupetières Châbons a été mis à jour le 2026-03-09 par Communauté de Communes Bièvre Est