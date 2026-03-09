Plantes en folie à Pupetières Château de Pupetières Châbons

Plantes en folie à Pupetières

Château de Pupetières 100 route de Virieu Châbons Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Plus de 100 exposants, les meilleurs spécialistes du monde végétal, artisans et artistes vous donnent rendez-vous les 26 et 27 avril 2025 pour une nouvelle édition de Plantes en folie.

.

Château de Pupetières 100 route de Virieu Châbons 38690 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 30 27 31 pupetiere@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

More than 100 exhibitors, the best specialists in the plant world, craftsmen and artists will be on hand on April 26 and 27, 2025 for another edition of Plantes en folie.

L’événement Plantes en folie à Pupetières Châbons a été mis à jour le 2026-03-09 par Communauté de Communes Bièvre Est