PLANTES ET COULEURS, 228 Rue Des Écaves, 73630 École, France, École

PLANTES ET COULEURS Samedi 19 septembre, 11h30 228 Rue Des Écaves, 73630 École, France Savoie

Tarifs : Adultes 140€ ; Adultes 130€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T01:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T01:30:00+02:00

Deux jours pour :

Se relier aux traditions ancestrales de la teinture naturelle,

Découvrir les molécules colorantes,

Partir à la cueillette des plantes et baies de l’automne,

Apprendre les secrets de l’extraction et de la fabrication des encres,

Expérimenter différentes techniques d’impression végétale.

Laisser libre cours à votre imagination pour créer un nuancier,

Exprimer votre propre créativité pour r_edonner vie aux couleurs cachées au coeur du végétal_ .

Durée : 14h00

Activité organisée par Marielle – Animatrice éveil à la nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/plantes-et-couleurs-9638

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Un week-end immersif dans l’univers coloré et vibrant de la chimie végétale des plantes tinctoriales où magie et créativité s’entrelacent ! Nature baies et fruits