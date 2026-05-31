PLANTES ET COULEURS, 228 Rue Des Écaves, 73630 École, France, École
PLANTES ET COULEURS, 228 Rue Des Écaves, 73630 École, France, École samedi 19 septembre 2026.
PLANTES ET COULEURS Samedi 19 septembre, 11h30 228 Rue Des Écaves, 73630 École, France Savoie
Tarifs : Adultes 140€ ; Adultes 130€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T01:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T01:30:00+02:00
Deux jours pour :
- Se relier aux traditions ancestrales de la teinture naturelle,
- Découvrir les molécules colorantes,
- Partir à la cueillette des plantes et baies de l’automne,
- Apprendre les secrets de l’extraction et de la fabrication des encres,
- Expérimenter différentes techniques d’impression végétale.
- Laisser libre cours à votre imagination pour créer un nuancier,
- Exprimer votre propre créativité pour r_edonner vie aux couleurs cachées au coeur du végétal_ .
Durée : 14h00
Activité organisée par Marielle – Animatrice éveil à la nature
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/plantes-et-couleurs-9638
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Un week-end immersif dans l’univers coloré et vibrant de la chimie végétale des plantes tinctoriales où magie et créativité s’entrelacent ! Nature baies et fruits