Informations pratiques

Tarquimpol

Plantes et remèdes à Decempagi

Tarquimpol Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-10-31

Balade découverte autour des plantes médicinales et des remèdes d’autrefois dans l’ancienne cité de Decempagi. Présentation des plantes locales, traditions de soin et dégustation de tisane avec collation de saison.Tout public

8 .

Tarquimpol 57260 Moselle Grand Est +33 6 65 74 49 86 sbherboristerie@gmail.com

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English :

A discovery walk exploring medicinal plants and traditional remedies in the ancient town of Decempagi. Introduction to local plants and healing traditions, followed by herbal tea tasting and a seasonal snack.

L’événement Plantes et remèdes à Decempagi Tarquimpol a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS