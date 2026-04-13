Pleumeur-Bodou

Plantes sauvages et cuisine Suivez le druide !

Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 09:30:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-21 2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-05 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Avez-vous déjà goutté la pulpe du gratte cul ? Savez-vous câliner une ortie sans vous piquer ?

Saviez-vous que tout se mange dans la ronce ?

Dans le sillage des druides, cheminez entre terre et mer, cap vers les plantes sauvages comestibles et médicinales, leurs histoires, leurs mythes et leur nature profonde ; ensuite découvrez comment les utiliser et les transformer.

Tel un druide, on vous livrera des savoirs sur les plantes spontanées (ces plantes que l’on croise partout sans y prêter attention), les arbres et arbustes aux nombreuses vertus. Découvrez des notions simples de botanique et des critères fiables de reconnaissance ! Cueillir oui, mais dans le respect de la nature, des autres êtres vivants, des éléments. Toutes les plantes font partie d’un écosystème et peuvent être l’habitat ou l’aliment d’un animal ou d’un insecte. Apprendre les règles de base d’une cueillette respectueuse et sans risque, ni pour la nature, ni pour les cueilleurs.

Tout au long de la balade, scannez du regard les abords du chemin à la recherche de curiosités botaniques. Renouer avec des connaissances ancestrales, être en symbiose avec le monde de la nature, pour guérir notre cœur et notre planète…

Lieu de sortie différent en fonction des dates. Visite avec atelier cuisine possible par la suite.

Prévoir des chaussures confortables et vêtements adaptés à la météo.

Fin des réservations 48h avant la sortie.

Pendant l’été 2025, pas d’atelier de cuisine de programmé. .

Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 53 31 05

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English :

L’événement Plantes sauvages et cuisine Suivez le druide ! Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose