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Plateau de l’Ecole des musiques actuelles, Jardin de la ménagerie à Sceaux, Sceaux

Plateau de l’Ecole des musiques actuelles, Jardin de la ménagerie à Sceaux, Sceaux

Plateau de l’Ecole des musiques actuelles, Jardin de la ménagerie à Sceaux, Sceaux dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Jardin de la ménagerie à Sceaux

Adresse : Jardin de la ménagerie sceaux

Ville : 92330 Sceaux

Département : Hauts-de-Seine

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Plateau de l’Ecole des musiques actuelles Dimanche 21 juin, 15h00 Jardin de la ménagerie à Sceaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Concert du Big Band intergénérationel de l’Ecole des musiques actuelles

Jardin de la ménagerie à Sceaux Jardin de la ménagerie sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France
Concert du Big Band intergénérationel de l’Ecole des musiques actuelles

©Edim

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