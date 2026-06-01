Plateau de l’Ecole des musiques actuelles, Jardin de la ménagerie à Sceaux, Sceaux

Plateau de l’Ecole des musiques actuelles Dimanche 21 juin, 15h00 Jardin de la ménagerie à Sceaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Concert du Big Band intergénérationel de l’Ecole des musiques actuelles

Jardin de la ménagerie à Sceaux Jardin de la ménagerie sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France

Concert du Big Band intergénérationel de l’Ecole des musiques actuelles

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