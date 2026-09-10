Plateau Stand Up au Mystère Comedy Club, Mystère Comedy Club, Nantes

Informations pratiques

Plateau Stand Up au Mystère Comedy Club 18 septembre – 11 décembre Mystère Comedy Club Loire-Atlantique

Sur réservation + prix libre à la sortie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T21:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:15:00+02:00

Fin : 2026-12-11T21:00:00+01:00 – 2026-12-11T22:15:00+01:00

Le nouveau plateau de Stand Up débarque au Mystère Comedy Club

Retrouvez une sélection d’humoristes nantais.es.

Plateau de d’humoristes

1 heure de spectacle

Ouverture du bar à 18h00

9 rue paré

Nantes, 44000

Mystère Comedy Club 9 rue paré, nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.mystereimpronantes.com/ https://www.instagram.com/mystere.comedyclub [{« type »: « link », « value »: « https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/plateau-stand-up »}]

Le nouveau plateau de Stand Up débarque au Mystère Comedy Club Retrouvez une sélection d’humoristes nantais.es. Plateau de d’humoristes 1 heure de spectacle Ouverture du bar à 18h00 9 rue paré… improvisation théâtrale comedy club Nantes