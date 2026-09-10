Plateau Stand Up au Mystère Comedy Club, Mystère Comedy Club, Nantes
vendredi 18 septembre 2026 · Mystère Comedy Club · Nantes
Informations pratiques
Plateau Stand Up au Mystère Comedy Club 18 septembre – 11 décembre Mystère Comedy Club Loire-Atlantique
Sur réservation + prix libre à la sortie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T21:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:15:00+02:00
Fin : 2026-12-11T21:00:00+01:00 – 2026-12-11T22:15:00+01:00
Le nouveau plateau de Stand Up débarque au Mystère Comedy Club
Retrouvez une sélection d’humoristes nantais.es.
Plateau de d’humoristes
1 heure de spectacle
Ouverture du bar à 18h00
9 rue paré
Nantes, 44000
Mystère Comedy Club 9 rue paré, nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.mystereimpronantes.com/ https://www.instagram.com/mystere.comedyclub [{« type »: « link », « value »: « https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/plateau-stand-up »}]
Le nouveau plateau de Stand Up débarque au Mystère Comedy Club Retrouvez une sélection d’humoristes nantais.es. Plateau de d’humoristes 1 heure de spectacle Ouverture du bar à 18h00 9 rue paré… improvisation théâtrale comedy club Nantes
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