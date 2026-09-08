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Plateau Stand Up au Mystère Comedy Club Mystère Comedy Club Nantes

vendredi 18 septembre 2026 · Mystère Comedy Club · Nantes

Plateau Stand Up au Mystère Comedy Club Mystère Comedy Club Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
21:00
Lieu
Mystère Comedy Club
Adresse
9 rue paré, nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur réservation + prix libre à la sortie

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 21:00 – 22:15
Gratuit : non Sur réservation + prix libre à la sortie Tout public 

Le nouveau plateau de Stand Up débarque au Mystère Comedy Club Retrouvez une sélection d’humoristes nantais.es. Plateau de d’humoristes 1 heure de spectacle Ouverture du bar à 18h00 9 rue paré Nantes, 44000

Mystère Comedy Club Nantes 44000
https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/plateau-stand-up


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