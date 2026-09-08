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Plateau Stand Up au Mystère Comedy Club Mystère Comedy Club Nantes
vendredi 18 septembre 2026 · Mystère Comedy Club · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 21:00 – 22:15
Gratuit : non Sur réservation + prix libre à la sortie Tout public
Le nouveau plateau de Stand Up débarque au Mystère Comedy Club Retrouvez une sélection d’humoristes nantais.es. Plateau de d’humoristes 1 heure de spectacle Ouverture du bar à 18h00 9 rue paré Nantes, 44000
Mystère Comedy Club Nantes 44000
https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/plateau-stand-up
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