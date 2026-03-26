Plateaux Jardins du Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence

Plateaux

Samedi 23 mai 2026 à partir de 19h30. Jardins du Pavillon de Vendôme 32 rue Célony Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Un concert-lecture performé collectif prend pour point d’appui le roman Lettre infinie de Constant Spina, récit d’une quête mythologique fragmentée.

Le texte circule au sein d’un paysage sonore enveloppant, composé par le duo électro acoustique Myrrh wa Saphira et le musicien ambient Catharæ: voix, souffles et matières

sonores s’entrelacent, accompagnant et transformant la narration au fil du temps. Ailleurs dans le parc, le souffle du saxophone d’Amélia Tabeï trace une ligne continue, fondée sur un travail de souffle circulaire, laissant émerger rythmes et harmoniques dans une matière sonore dense et incarnée.



En hauteur, Eva Ordoñez se suspend à un agrès intégré au paysage et déploie un geste lent et tendu, où l’équilibre, la hauteur et le risque affleurent, invitant le regard à circuler.



Avec le Collectif RIFT



Une programmation du Printemps de l’art contemporain, en partenariat avec le festival Plateaux .

Jardins du Pavillon de Vendôme 32 rue Célony Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A collective performance-reading concert based on Constant Spina?s novel Lettre infinie, a fragmented mythological quest.

L’événement Plateaux Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence