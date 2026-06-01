Plateforme d’expérimentation en grandes cultures – Est Île-de-France, Saint-Germain-Laval (77), Saint-Germain-Laval

Plateforme d’expérimentation en grandes cultures – Est Île-de-France Mardi 9 juin, 08h30 Saint-Germain-Laval (77) Seine-et-Marne

Ouvert à tous les agriculteurs, Restauration sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T08:30:00+02:00 – 2026-06-09T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-09T08:30:00+02:00 – 2026-06-09T16:30:00+02:00

La Chambre d’agriculture de région Ile-de-France et la Coopérative Agricole SeineYonne sont heureuses de vous accueillir à l’occasion de cette plateforme d’expérimentations agronomiques.

Rendez-vous à Saint-Germain-Laval (77), le 9 juin 2026, à partir de 8h30.

Evénement ouvert à tous les agriculteurs.

Contact

Hugues Bergamini

Conseiller Grandes cultures

06 07 18 20 62

hugues.bergamini@idf.chambagri.fr

Saint-Germain-Laval (77) Saint-Germain-Laval Saint-Germain-Laval 77130 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:hugues.bergamini@idf.chambagri.fr »}]

La Chambre d’agriculture de région Ile-de-France vous invite pour vous présenter les résultats d’expérimentations en grandes cultures et échanger sur les thématiques et problématiques agricoles. agronomie