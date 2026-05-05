Plateforme d’expérimentation en grandes cultures – Sud Île-de-France, Chalou-Moulineux, Chalou-Moulineux

Plateforme d’expérimentation en grandes cultures – Sud Île-de-France Mardi 9 juin, 09h30 Chalou-Moulineux Essonne

Ouvert à tous les agriculteurs, Restauration sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T09:30:00+02:00 – 2026-06-09T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-09T09:30:00+02:00 – 2026-06-09T16:30:00+02:00

La Chambre d’agriculture de région Ile-de-France, la Coopérative agricole Ile-de-France Sud, Axéréal et Arvalis ainsi que les Cercles des Agriculteurs des secteurs de Dourdan-Limours, Etampes-Méréville et Milly-Corbeil-La Ferté Alaix sont heureux de vous accueillir à l’occasion de cette plateforme d’expérimentations agronomiques.

Rendez-vous à Chalou-Moulineux (91), le 9 juin 2026, à partir de 8h30.

Evénement réservé aux adhérents de Cercles- vous souhaitez adhérer ? Contactez le Pôle Agronomie.

Contact

Emmanuel Griard

Conseiller Grandes cultures

06 07 53 03 17

emmanuel.griard@idf.chambagri.fr

Chalou-Moulineux Chalou-Moulineux Chalou-Moulineux 91740 Essonne Île-de-France [{« link »: « mailto:emmanuel.griard@idf.chambagri.fr »}]

La Chambre d’agriculture de région Ile-de-France vous invite pour vous présenter les résultats d’expérimentations en grandes cultures et échanger sur les thématiques et problématiques agricoles. agronomie