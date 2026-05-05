Plateforme d’expérimentation en grandes cultures – Sud Île-de-France, Chalou-Moulineux, Chalou-Moulineux
Plateforme d’expérimentation en grandes cultures – Sud Île-de-France, Chalou-Moulineux, Chalou-Moulineux mardi 9 juin 2026.
Plateforme d’expérimentation en grandes cultures – Sud Île-de-France Mardi 9 juin, 09h30 Chalou-Moulineux Essonne
Ouvert à tous les agriculteurs, Restauration sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T09:30:00+02:00 – 2026-06-09T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-09T09:30:00+02:00 – 2026-06-09T16:30:00+02:00
La Chambre d’agriculture de région Ile-de-France, la Coopérative agricole Ile-de-France Sud, Axéréal et Arvalis ainsi que les Cercles des Agriculteurs des secteurs de Dourdan-Limours, Etampes-Méréville et Milly-Corbeil-La Ferté Alaix sont heureux de vous accueillir à l’occasion de cette plateforme d’expérimentations agronomiques.
Rendez-vous à Chalou-Moulineux (91), le 9 juin 2026, à partir de 8h30.
Evénement réservé aux adhérents de Cercles- vous souhaitez adhérer ? Contactez le Pôle Agronomie.
Contact
Emmanuel Griard
Conseiller Grandes cultures
06 07 53 03 17
emmanuel.griard@idf.chambagri.fr
Chalou-Moulineux Chalou-Moulineux Chalou-Moulineux 91740 Essonne Île-de-France [{« link »: « mailto:emmanuel.griard@idf.chambagri.fr »}]
La Chambre d’agriculture de région Ile-de-France vous invite pour vous présenter les résultats d’expérimentations en grandes cultures et échanger sur les thématiques et problématiques agricoles. agronomie