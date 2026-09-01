Informations pratiques

Tramayes

Play in musical

Parc du château Tramayes Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

19ème Play in de Tramayes. Dimanche 13 septembre 2026. Dans le parc du château (salle des fêtes en cas de mauvais temps) journée entièrement musicale. Découvert des morceaux à l’inscription. Répétitions de 9h à 12h et de 14h30 à 16h30 ouvertes au public. Concert gratuit à 17h30. Formation éphémère de plus de douze sociétés représentées venues de plusieurs départements. Buvette ombragée. .

Parc du château Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 59 45 michel.daviot@orange.fr

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English : Play in musical

L’événement Play in musical Tramayes a été mis à jour le 2026-08-11 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III