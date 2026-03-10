Please Le Makeda Marseille 5e Arrondissement
samedi 13 février 2027 · Le Makeda · Marseille 5e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 5e Arrondissement
Please
Samedi 13 février 2027 à partir de 20h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-13 20:00:00
fin : 2027-02-13
Date(s) :
2027-02-13
Le Makeda accueille Please, l’un des groupes les plus excitants de la nouvelle scène française.
On est très fiers d’accueillir Please, l’un des groupes les plus excitants de la nouvelle scène française.
Né dans un joyeux chaos punk-pop, le trio parisien s’est imposé en quelques années comme un véritable groupe au sens noble un son immédiatement reconnaissable, une alchimie rare et un live redoutablement efficace. Propulsés par des concerts complets et remarqués (Rock en Seine, La Maroquinerie, Badaboum…), ils confirment en 2024 avec l’EP Flashlight, entre pop ultra-maîtrisée et éclats modernes, salué jusqu’à attirer l’attention de Justice et L’Impératrice.
Riffs imparables, mélodies qui restent en tête et une attitude follement cool Please, c’est le genre de concert qui te fait oublier l’heure et te rappelle pourquoi tu aimes la musique live. .
Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@lemakeda.com
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English :
Le Makeda welcomes Please, one of the most exciting bands on the new French scene.
L’événement Please Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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