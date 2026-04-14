Plein la vue au jardin Gardincour, Jardin Gardincour, Cormont

Plein la vue au jardin Gardincour 5 – 7 juin Jardin Gardincour Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

À Gardincour, ce n’est pas un chemin que l’on suit, c’est une couleur, un rayon qui perce le feuillage et qui attire la vue. C’est la promesse d’une balade pour les yeux, un festival de perspectives entre sauvage et poésie. Le jardin d’un hectare dévoile peu à peu ses trésors : des espèces rares qui captent l’attention, des arbustes et des vivaces qui explosent en touches colorées, et des chemins sinueux qui ouvrent sur des panoramas inattendus.

Jardin Gardincour 4 chemin des prés 62630 Cormont Cormont 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33(0)3 21 05 47 80 https://gardincour.apl62.fr/ Tel un secret bien gardé, le jardin Gardincour est un havre vallonné de près d’un hectare qui invite à la flânerie. Ici, la vue s’invente à chaque détour. Les courbes du terrain guident le regard et découvrent des massifs où s’entremêlent espèces remarquables –

érables du Japon, pommiers et cerisiers à fleurs du japon, cornouillers, viburnums, bouleaux, etc. – et plantes indigènes, pour créer une symbiose entre arbres et arbustes aux feuillages chatoyants, écorces structurées et colorées, et floraisons abondantes. Tandis que les graminées dansantes et les

vivaces foisonnantes insufflent mouvement et légèreté et que les rosiers grimpants, les glycines et les clématites montent à l’assaut de leurs supports, les conifères donnent une structure permanente à ce tableau changeant au fil des saisons, où la lumière danse entre les feuillages. Intégrés au décor des bancs offrent une pause permettant de savourer pleinement la quiétude des lieux et

l’énergie apaisante qui se dégage de l’harmonie entre minéral et végétal. Les pierres locales, grès, silex, craie, ponctuent discrètement le paysage et murmurent les secrets des siècles passés, qui font l’objet d’une exposition permanente consacrée à l’histoire et au patrimoine remarquables de Longvilliers. Accès par l’impasse des enfers à Longvilliers. Il est conseillé de se garer sur la place du 8 mai à Longvilliers et de se rendre à pied au jardin (250 mètres environ)

Ouverture dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©Jardin Gardincour