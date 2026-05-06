Guincourt

Plénitude One man show

Église de guincourt Guincourt Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

gratuit pour les étudiants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Bienvenue chez les Enfants de la plénitude intérieure Benoit, Comédien improvisateur Rémois, enfile ses plus jolies bretelles pour vous embarquer dans son univers entre théâtre, anecdotes, personnages & improvisation.Un One man show plein d’amour & de fausses promesses ! Rendez-vous le 13 juin à 18h à l’église de Guincourt. Réservation conseillée. 3€ et gratuit pour les étudiants, les enfants de -12 ans et les bénéficiaires des minima sociaux

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Église de guincourt Guincourt 08130 Ardennes Grand Est +33 6 66 91 09 51 orga.bronca@gmail.com

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English :

Welcome to the Children of Inner Plenitude Benoit, improvising comedian from Rémois, puts on his prettiest suspenders to take you into his world of theater, anecdotes, characters & improvisation, a one-man show full of love & false promises! See you on June 13 at 6pm at Guincourt church. Reservations recommended. 3? and free for students, children under 12 and those on minimum social benefits

L’événement Plénitude One man show Guincourt a été mis à jour le 2026-05-06 par Ardennes Tourisme