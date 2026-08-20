Pleure pas Bonhomme à la médiathèque d’Albon, Médiatèque d’Albon, Saint-Romain d’Albon

Informations pratiques

Pleure pas Bonhomme à la médiathèque d’Albon Vendredi 2 octobre, 19h00 Médiatèque d’Albon Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:15:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:15:00+02:00

C’est l’histoire d’un petit gars qui ne joue pas à être un homme, qui apprendra que sa faiblesse est sa force et trouvera sa place au soleil.

C’est l’histoire que j’aurai voulu entendre autrefois. Celle qui m’aurait dit : « Tes larmes sont belles. Aime les car elles sont une part de toi ».

C’est l’histoire… d’un Cendrillon.

Médiatèque d’Albon 6 Place Saint Romain, 26140 Albon Saint-Romain d’Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Lodoïs racontera « Pleure pas Bonhomme » à la médiathèque d’Albon !