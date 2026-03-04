Pli en concert, Ecole Municipale de Musique de Carquefou, Carquefou

Pli en concert Samedi 14 mars, 20h00 Ecole Municipale de Musique de Carquefou Loire-Atlantique

5,10 € à 10,10 €

Début : 2026-03-14T20:00:00+01:00 – 2026-03-14T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-14T20:00:00+01:00 – 2026-03-14T21:30:00+01:00

Pli propose un voyage musical à la fois écrit et improvisé, dans une atmosphère intime et épurée. Le duo revient à l’essentiel, s’appuyant sur des thèmes simples, mélodiques, où l’émotion prime avant tout.

À chaque concert, Pli réinvente son répertoire original : les compositions, toujours très chantantes, se nourrissent tour à tour de l’énergie brute du rock, de l’épure du minimalisme, de la fraîcheur des traditions musicales et de la liberté du jazz.

C’est dans ce subtil mélange de styles que Pli trace sa voie, guidé par deux forces immuables : le plaisir de jouer et la recherche d’émotion vraie.

Mathieu Piton : guitare électrique et machines

Pierre-Yves Rognin : clarinette, clarinette basse et flûte traversière

Tout public à partir de 7 ans

