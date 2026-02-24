Plié/Déplié #3 Garaj Duro et EMDTKB Rostrenen

Plié/Déplié #3

Garaj Duro et EMDTKB
6 Rue Abbé Gibert
Rostrenen
Côtes-d'Armor

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-15

2026-03-13

Troisième édition du Plié Déplié, qui se tiendra du vendredi 13 au Dimanche 15 mars 2026, toujours à l’EMDTKB de Rostrenen concert + stage, rencontre artistique et immersion musicale.

Cette année, nous accueillerons un artiste totalement inclassable Antti Paalanen, accordéoniste finlandais à l’énergie brute et à l’univers singulier.

Entre musiques traditionnelles finlandaises, groove, pulsation et influences électroniques, il développe une approche percussive et corporelle de l’accordéon, aussi puissante qu’inspirante.

Le stage fera suite au concert-création d’Antti Palanen & Kristina Kuusisto, qui aura lieu le vendredi soir au Garaj Duro, en partenariat avec La Grande Boutique et l’EMDTKB. Le Concert est Complet mais il est possible de s’inscrire au stage.

