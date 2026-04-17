Aniane

PLIER LE TEMPS

Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-04-17

L’exposition Plier le Temps présente une nouvelle étape du travail du duo d’artistes Bounoure & Genevaux, dont la recherche se concentre depuis plusieurs années sur une question unique le pli comme principe de création.

L’exposition Plier le Temps présente une nouvelle étape du travail du duo d’artistes Bounoure & Genevaux, dont la recherche se concentre depuis plusieurs années sur une question unique le pli comme principe de création.

À la croisée de la peinture, de la sculpture et de l’installation, leur démarche explore comment un geste élémentaire — plier une surface — peut générer des formes, des images et des espaces de perception inédits.

Dans la chapelle des Pénitents Blancs d’Aniane, les œuvres déploient un parcours immersif où le pli devient à la fois structure visuelle et métaphore du temps. Les surfaces peintes, réfléchissantes ou translucides fragmentent le paysage et la lumière, invitant le visiteur à traverser différentes strates de réalité.

Le dispositif de l’exposition s’articule autour d’une installation centrale monumentale et d’une série d’œuvres disposées le long de la nef, formant un paysage de signes et de reflets. L’ensemble dialogue avec l’architecture du lieu et la lumière naturelle, dans une approche où l’abstraction et la figuration se répondent.

Ce projet s’inscrit également dans un programme de recherche plus large mené par les artistes autour du pli, comprenant des expérimentations matérielles, des installations monumentales et des développements numériques explorant les relations entre image, surface et espace.

Ouvert les mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 15 h 30 à 18 h 30

Les dimanches, en présence des artistes

de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30 .

Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 01 40

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English : PLIER LE TEMPS

The exhibition Plier le Temps presents a new stage in the work of artist duo Bounoure & Genevaux, whose research has focused for several years on a single question: the fold as a creative principle.

L’événement PLIER LE TEMPS Aniane a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT