PLING CONTE MUSICAL HARPE ET FLÛTE Béziers
mercredi 23 juin 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
PLING CONTE MUSICAL HARPE ET FLÛTE
9 rue Victor Hugo Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-23
fin : 2027-06-23
Date(s) :
2027-06-23
Harpe et flûte traversière vous invitent à un conte musical poétique où l’imagination prend vie en musique.
La classe de harpe, accompagnée d’une flûte traversière, présente le conte musical Pling. À travers ce récit, les élèves donnent vie à des personnages et à des situations en s’exprimant par leurs instruments. La harpe et la flûte entrent en dialogue, tissant des atmosphères variées, riches en nuances et en couleurs sonores. Ce projet met en valeur la complicité entre les musiciens, développe l’écoute collective et stimule la créativité. Il offre ainsi une expérience à la fois ludique, sensible et pleinement artistique. .
9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr
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English : PLING CONTE MUSICAL HARPE ET FLÛTE
The harp and the transverse flute invite you to a poetic musical tale where imagination comes to life through music.
L’événement PLING CONTE MUSICAL HARPE ET FLÛTE Béziers a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 ADT34
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