Informations pratiques

Béziers

PLING CONTE MUSICAL HARPE ET FLÛTE

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-23

fin : 2027-06-23

Date(s) :

2027-06-23

Harpe et flûte traversière vous invitent à un conte musical poétique où l’imagination prend vie en musique.

La classe de harpe, accompagnée d’une flûte traversière, présente le conte musical Pling. À travers ce récit, les élèves donnent vie à des personnages et à des situations en s’exprimant par leurs instruments. La harpe et la flûte entrent en dialogue, tissant des atmosphères variées, riches en nuances et en couleurs sonores. Ce projet met en valeur la complicité entre les musiciens, développe l’écoute collective et stimule la créativité. Il offre ainsi une expérience à la fois ludique, sensible et pleinement artistique. .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr

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English : PLING CONTE MUSICAL HARPE ET FLÛTE

The harp and the transverse flute invite you to a poetic musical tale where imagination comes to life through music.

L’événement PLING CONTE MUSICAL HARPE ET FLÛTE Béziers a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 ADT34