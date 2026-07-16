Plongée au cœur du métier de restaurateur du patrimoine, L’atelier Lemaire, Parçay-Meslay

Informations pratiques

Plongée au cœur du métier de restaurateur du patrimoine 19 et 20 septembre L’atelier Lemaire Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez plonger avec nous au cœur du métier de restaurateur de meubles d’art :

Lors de ces deux jours vous pourrez découvrir des meubles en cours de restauration, nos machines et comprendre quelles sont toutes les étapes nécessaires à la restauration.

Un ​horloger, un doreur sur bois et une restauratrice de tapisserie seront présents pour vous permettre de découvrir leur travail.

L’atelier Lemaire 6 rue des Aéronefs, 37210 Parçay-Meslay Parçay-Meslay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 82 11 49 50 L’atelier Lemaire restaure des meubles d’art depuis plus de 20 ans. Notre atelier est empreint d’histoire de par:

– les différentes époques des meubles

– nos machines pour certaines très anciennes.

– l’histoire que transportent les meubles

Notre atelier permet aux meubles de traverser le temps et de transporter avec eux l’histoire. Parking sur place.

Venez plonger avec nous au cœur du métier de restaurateur de meubles d’art :

Atelier lemaire