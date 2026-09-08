Plongez au cœur de la Grande Guerre, Centre d’interprétation Marne 14-18, Suippes

Informations pratiques

Plongez au cœur de la Grande Guerre 19 et 20 septembre Centre d’interprétation Marne 14-18 Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la Première Guerre mondiale à travers une visite moderne et interactive. Par le prisme d’une scénographie originale, plongez au cœur du conflit ! La visite suit le fil chronologique des grandes batailles, illustrées par des photographies inédites et une collection d’objets d’époque.

Des bornes interactives permettent à chaque visiteur d’endosser le destin de l’un des acteurs de ce conflit. Un film vous fera revivre l’histoire de la famille Papillon, séparée par les événements, mais réunie dans la correspondance. Une reconstitution de tranchée vous plongera dans un assaut bref et intense.

Centre d’interprétation Marne 14-18 4 ruelle Bayard, 51600 Suippes Suippes 51600 Marne Grand Est 03 26 68 24 09 http://www.marne14-18.fr Le Centre d’interprétation Marne 14-18 offre une présentation vivante, moderne et humaniste de la Grande Guerre, avec une riche collection iconographique.

Un espace de 600 m², divisé en sept salles scénographiques, permet de revivre le périple des soldats et le quotidien des civils. Une riche collection iconographique, ainsi que de nombreux témoignages laissés par les soldats et les civils, illustrent toute l’intensité et l’horreur du conflit.

Découvrez la Première Guerre mondiale à travers une visite moderne et interactive. Par le prisme d’une scénographie originale, plongez au cœur du conflit ! La visite suit le fil chronologique des par…

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