Plongez au cœur de la Réserve ! Bessay-sur-Allier
Plongez au cœur de la Réserve ! Bessay-sur-Allier mercredi 29 juillet 2026.
Bessay-sur-Allier
Plongez au cœur de la Réserve !
Les Rigaudets Bessay-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Laissez-vous guider au cœur de la Réserve naturelle nationale du Val d’Allier pour une balade riche en rencontres et en observations.
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Les Rigaudets Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 86 29 63 lucile.michaud@lpo.fr
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English :
Let us guide you to the heart of the Val d’Allier National Nature Reserve for a walk rich in encounters and observations.
L’événement Plongez au cœur de la Réserve ! Bessay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région