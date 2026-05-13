Bessay-sur-Allier

Plongez au cœur de la Réserve !

Les Rigaudets Bessay-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 12:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Laissez-vous guider au cœur de la Réserve naturelle nationale du Val d’Allier pour une balade riche en rencontres et en observations.

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Les Rigaudets Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 86 29 63 lucile.michaud@lpo.fr

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English :

Let us guide you to the heart of the Val d’Allier National Nature Reserve for a walk rich in encounters and observations.

L’événement Plongez au cœur de la Réserve ! Bessay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région