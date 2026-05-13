Projection du film Allier et Saône et Loire, la ligne de démarcation rue de l’égalité Bessay-sur-Allier

Bessay-sur-Allier

Projection du film Allier et Saône et Loire, la ligne de démarcation

rue de l’égalité Centre socio culturel Bessay-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Découvrez l’histoire de la ligne de démarcation à travers un film documentaire produit par Comme une Image. Projections dans plusieurs salles de l’Allier et de Saône-et-Loire.

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rue de l’égalité Centre socio culturel Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Discover the history of the demarcation line through a documentary film produced by Comme une Image. Screenings in several cinemas in Allier and Saône-et-Loire.

L’événement Projection du film Allier et Saône et Loire, la ligne de démarcation Bessay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région