Portes ouvertes au club de Sarbacane rue de la gare Bessay-sur-Allier

Informations pratiques

Bessay-sur-Allier

Portes ouvertes au club de Sarbacane

rue de la gare Gymnase Bessay-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Le club ouvre ses portes pour découvrir la pratique de la sarbacane.

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rue de la gare Gymnase Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 00 09 85 sarbacane.bessay@gmail.com

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English :

The club is opening its doors to introduce people to the sport of blowgun shooting.

L’événement Portes ouvertes au club de Sarbacane Bessay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région