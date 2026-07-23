Portes ouvertes au club de Sarbacane rue de la gare Bessay-sur-Allier
samedi 3 octobre 2026 · rue de la gare · Bessay-sur-Allier
Informations pratiques
Bessay-sur-Allier
Portes ouvertes au club de Sarbacane
rue de la gare Gymnase Bessay-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Le club ouvre ses portes pour découvrir la pratique de la sarbacane.
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rue de la gare Gymnase Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 00 09 85 sarbacane.bessay@gmail.com
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English :
The club is opening its doors to introduce people to the sport of blowgun shooting.
L’événement Portes ouvertes au club de Sarbacane Bessay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région