Plongez au cœur de la Réserve ! Chemilly
Plongez au cœur de la Réserve ! Chemilly mercredi 5 août 2026.
Chemilly
Plongez au cœur de la Réserve !
Les Perrons. Parking à côté de la station d’épuration (Chemin des sources) Chemilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:30:00
Date(s) :
2026-08-05
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Les Perrons. Parking à côté de la station d’épuration (Chemin des sources) Chemilly 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 86 29 63 lucile.michaud@lpo.fr
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English :
L’événement Plongez au cœur de la Réserve ! Chemilly a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région