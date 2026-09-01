UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Thuriau

Plongez dans l’histoire de l’automobile avec Citroën ! Saint-Thuriau

samedi 12 septembre 2026 · Saint-Thuriau

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Rue du Champ de Tir
Ville
56300 Saint-Thuriau
Département
Morbihan
Tarif

Saint-Thuriau

Plongez dans l’histoire de l’automobile avec Citroën !

Rue du Champ de Tir Saint-Thuriau Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Les samedi 12 et dimanche 13 septembre, venez découvrir une exposition exceptionnelle de véhicules Citroën anciens. Cette rétrospective unique vous fera voyager à travers les décennies et admirer des modèles emblématiques.
Lieu de l’exposition Concession Citroën Pontivy
Horaires 9h -19h
Entrée gratuite   .

Rue du Champ de Tir Saint-Thuriau 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 30 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Plongez dans l’histoire de l’automobile avec Citroën ! Saint-Thuriau a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté