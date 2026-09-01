Plongez dans l’histoire de l’automobile avec Citroën ! Saint-Thuriau
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Thuriau
Informations pratiques
Saint-Thuriau
Plongez dans l’histoire de l’automobile avec Citroën !
Rue du Champ de Tir Saint-Thuriau Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Les samedi 12 et dimanche 13 septembre, venez découvrir une exposition exceptionnelle de véhicules Citroën anciens. Cette rétrospective unique vous fera voyager à travers les décennies et admirer des modèles emblématiques.
Lieu de l’exposition Concession Citroën Pontivy
Horaires 9h -19h
Entrée gratuite .
Rue du Champ de Tir Saint-Thuriau 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 30 56
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L’événement Plongez dans l’histoire de l’automobile avec Citroën ! Saint-Thuriau a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté