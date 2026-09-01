Informations pratiques

Saint-Thuriau

Plongez dans l’histoire de l’automobile avec Citroën !

Rue du Champ de Tir Saint-Thuriau Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Les samedi 12 et dimanche 13 septembre, venez découvrir une exposition exceptionnelle de véhicules Citroën anciens. Cette rétrospective unique vous fera voyager à travers les décennies et admirer des modèles emblématiques.

Lieu de l’exposition Concession Citroën Pontivy

Horaires 9h -19h

Entrée gratuite .

Rue du Champ de Tir Saint-Thuriau 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 30 56

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English :

L’événement Plongez dans l’histoire de l’automobile avec Citroën ! Saint-Thuriau a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté