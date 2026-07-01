Plongez dans l’histoire mouvementée de la vallée lors d’une visite immersive au château, Château Saint-Martin-Laguépie, Saint-Martin-Laguépie

Informations pratiques

Plongez dans l’histoire mouvementée de la vallée lors d’une visite immersive au château Dimanche 20 septembre, 11h00 Château Saint-Martin-Laguépie Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les bénévoles costumés vous accueilleront au château.

Gravissez le chemin qui mène au château et découvrez l’histoire tumultueuse des Seigneurs de La Guépie qui a agitée la vallée depuis le XIIe siècle jusqu’à la Révolution.

La visite du monument offre un magnifique point de vue sur la vallée du Viaur et sur les villages.

Le château conserve de superbes éléments d’architecture du XVIIe siècle qui méritent le coup d’œil.

Depuis 1998, l’association Lou Viel Castel œuvre à la préservation, l’animation et à la transmission des vestiges de l’histoire.

Château Saint-Martin-Laguépie 81170 Saint-Martin-Laguépie Saint-Martin-Laguépie 81170 Tarn Occitanie http://louvielcastel.fr Gravissez le chemin qui mène au château et découvrez l’histoire tumultueuse des seigneurs de La Guépie. Le château conserve de superbes éléments d’architecture et la visite offre un magnifique point de vue sur la vallée du Viaur et sur les villages.

Les bénévoles costumés vous accueilleront au château. …

©Laguépie Tourisme