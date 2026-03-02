Plumes et Pinceaux Place du 117e RI Le Mans

Plumes et Pinceaux

Place du 117e RI Parc Théodore Monod Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:30:00

Date(s) :

2026-05-24

L’édition 2026 de Plumes et Pinceaux aura lieu le dimanche 24 MAI.

Avec le soutien de la Ville du Mans, le Conseil de Quartier Nord-Ouest organise la 20ème édition de Plumes et Pinceaux .

Cette manifestation culturelle regroupe peintres, écrivains, sculpteurs, artisans d’arts, en provenance de toute la Sarthe et des départements limitrophes.

– Rendez-vous dimanche 24 mai, de 10h à 18h30, parc Théodore Monod.

Animation musicale l’après-midi

Restauration et buvette sur place

Renseignements 06 60 48 63 20 .

Place du 117e RI Parc Théodore Monod Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 60 48 63 20 y.chappuis.yard.cdqno@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 2026 edition of Plumes et Pinceaux will take place on Sunday MAY 24.

L’événement Plumes et Pinceaux Le Mans a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Le Mans