Plumes et Pinceaux Place du 117e RI Le Mans

Place du 117e RI Parc Théodore Monod Le Mans Sarthe
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:30:00
2026-05-24
L’édition 2026 de Plumes et Pinceaux aura lieu le dimanche 24 MAI.
Avec le soutien de la Ville du Mans, le Conseil de Quartier Nord-Ouest organise la 20ème édition de Plumes et Pinceaux .
Cette manifestation culturelle regroupe peintres, écrivains, sculpteurs, artisans d’arts, en provenance de toute la Sarthe et des départements limitrophes.
– Rendez-vous dimanche 24 mai, de 10h à 18h30, parc Théodore Monod.
Animation musicale l’après-midi
Restauration et buvette sur place
Renseignements 06 60 48 63 20 .
Place du 117e RI Parc Théodore Monod Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 60 48 63 20 y.chappuis.yard.cdqno@gmail.com
English :
The 2026 edition of Plumes et Pinceaux will take place on Sunday MAY 24.
