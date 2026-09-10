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Plutôt romans, jeux vidéo ou les deux ?, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

samedi 21 novembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

Plutôt romans, jeux vidéo ou les deux ?, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 quai la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Plutôt romans, jeux vidéo ou les deux ? Samedi 21 novembre, 11h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T11:00:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T11:00:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00

Testez vos connaissances sur les romans qui ont été adaptés en jeux vidéo lors d’un quiz en équipe, et testez-en quelques uns sur les consoles de la médiathèque.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Testez vos connaissances sur les romans qui ont été adaptés en jeux vidéo lors d’un quiz en équipe, et testez-en quelques uns sur les consoles de la médiathèque.

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