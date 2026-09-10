Plutôt romans, jeux vidéo ou les deux ?, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Plutôt romans, jeux vidéo ou les deux ? Samedi 21 novembre, 11h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T11:00:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-21T11:00:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00

Testez vos connaissances sur les romans qui ont été adaptés en jeux vidéo lors d’un quiz en équipe, et testez-en quelques uns sur les consoles de la médiathèque.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Testez vos connaissances sur les romans qui ont été adaptés en jeux vidéo lors d’un quiz en équipe, et testez-en quelques uns sur les consoles de la médiathèque.