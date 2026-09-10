Plutôt romans, jeux vidéo ou les deux ?, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
samedi 21 novembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Plutôt romans, jeux vidéo ou les deux ? Samedi 21 novembre, 11h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T11:00:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T11:00:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00
Testez vos connaissances sur les romans qui ont été adaptés en jeux vidéo lors d’un quiz en équipe, et testez-en quelques uns sur les consoles de la médiathèque.
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Testez vos connaissances sur les romans qui ont été adaptés en jeux vidéo lors d’un quiz en équipe, et testez-en quelques uns sur les consoles de la médiathèque.
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