P•MATRIMOINE•S CINÉ-CLUB DE CAEN • LES FILLES DE SUMITRA PERIES (SRI LANKA), Café des images, Hérouville-Saint-Clair

P•MATRIMOINE•S CINÉ-CLUB DE CAEN • LES FILLES DE SUMITRA PERIES (SRI LANKA) Jeudi 5 mars, 20h30 Café des images Calvados

En mars, le Ciné-Club de Caen vous propose de découvrir LES FILLES de la cinéaste Sumitra Peries. Véritable coup de maître de la réalisatrice Sumitra Peries qui marqua son époque et participa à la découverte du cinéma sri-lankais à l’international, Les Filles est à découvrir pour la première fois en France dans sa splendide restauration 4K !

Premier film de la réalisatrice Sumitra Peries mais aussi premier film tourné par une femme au Sri Lanka, Les Filles dresse un portrait sensible de la condition féminine, à travers le destin de la jeune Kusum et de sa sœur Somey. Optant pour une mise en scène tout en délicatesse, au noir et blanc empreint de poésie et de sensualité, Les Filles révèle les dilemnes auxquels sont confrontées ses deux héroïnes, constamment tiraillées entre conformisme et émancipation, et dont les rêves de vie meilleure finissent broyés sous le poids de la tradition, de la moralité et du patriarcat. Dans le rôle de Kusum, la débutante Wasanthi Chathurani crève l’écran de sa beauté gracile et incarne à merveille la voix réduite au silence des jeunes femmes contraintes au renoncement.

Version restaurée 4K • Inédit

Festival de Cannes 2025 • Cannes Classic

À l’issue de la projection du film LES FILLES,, le Ciné-Club de Caen vous propose un temps d’analyse et d’échange dans la salle. La rencontre sera animée par Jean-Luc Lacuve et Milann Baupin . Après la projection et la discussion, moment convivial autour d’un verre offert.

Le Café des images, un cinéma-monde aux horizons ouverts

Cinéma innovant, cuisine durable et tiers-lieu solidaire, le Café des images se réinvente depuis 45 ans autour de projets inattendus qui respirent profondément avec le monde et la société autour. Expérimentations plurielles, participatives et réflexives y prennent ainsi place pour mieux imaginer avec les habitant.es et les publics l’avenir du territoire comme celui de la salle de cinéma.

Le Café des images aime les belles histoires…

