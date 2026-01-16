Fête des enfants au parc Ornavik Route de Ouistreham Hérouville-Saint-Clair

Fête des enfants au parc Ornavik

Route de Ouistreham Parc historique Ornavik Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 10:30:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-17

À quelques minutes de Caen, changez d’époque à destination du Moyen Âge en partant à la découverte du village carolingien, du comptoir viking et du château à motte. Trois univers à visiter pour s’approcher au plus près du quotidien des femmes et des hommes du Xe siècle.

À quelques minutes de Caen, changez d’époque à destination du Moyen Âge en partant à la découverte du village carolingien, du comptoir viking et du château à motte. Trois univers à visiter pour s’approcher au plus près du quotidien des femmes et des hommes du Xe siècle.

Durant ces trois jours, de nombreux ateliers et animations sont proposés.

Découvrez les contes, les enquêtes, le tir à l’arc, l’art du tissage, montez les tentes vikings avec nos animateurs, installez les boites à feu…

Dans l’espace ducal nouvellement ouvert à la visite, découvrez l’univers des chevaliers autour du château à motte et frappez votre propre monnaie médiévale.

Pour les jeunes intrépides enfin, venez intégrer l’armée d’un seigneur normand, participez aux manœuvres et défiez les rebelles dans un combat pour rire afin de libérer le château d’Ornavik. .

Route de Ouistreham Parc historique Ornavik Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 52 40 90 contact@ornavik.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête des enfants au parc Ornavik

Just a few minutes from Caen, step back in time to the Middle Ages and discover the Carolingian village, the Viking trading post and the motte castle. Three worlds to visit to get up close and personal with the daily lives of 10th-century men and women.

L’événement Fête des enfants au parc Ornavik Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-01-16 par Calvados Attractivité