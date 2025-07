A LA FOLIE – ORANGERIE DU PARC DE BAGATELLE Paris

samedi 6 septembre 2025

Début : 2025-09-06 à 17:00.

Mais que se cache-t-il derrière ces airs de bravoure, derrière ces fameuses soprani colorature qui atteignent de leur voix aérienne et virtuose des notes impossibles ?Dans la lignée des opéras de poche , inclassable, le spectacle nous fait entrer dans le monde de l’opéra et désacralise l’idée d’inaccessibilité qui y est associée tout en permettant aux habitués de réécouter les grands airs de soprano de manière inhabituelle : à l’accordéon et par le prisme des textes d’une féministe de la première heure, Catherine Clément, qui nous parle de ces héroïnes, ces hystériques, ces subversives, ces folles d’amour et de désespoir, perdues et éperdues.Avec : Odile Heimburger – soprano colorature / Frédéric Daverio – accordéoniste compositeur / Céline Duhamel – comédienne narratriceMise en espace : Pierre CATALA.Arrangements et compositions : Frédéric DaverioTextes : Catherine ClémentProgramme :Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach, Lucia di Lammermoor de Donizetti, La Traviata de Verdi, Candide de Bernstein, Je t’aime de Aboulker, Csárdás-Fürstin de Kàlman, les musiques additionnelles sont signées Frédéric Daverio.L’Est Republicain – Enorme succès. Dernières Nouvelles d’Alsace – C’est en apothéose que s’est achevé ce cycle.Le Berry – Une soprano incroyable, un accordéoniste et une comédienne habitée. Un spectacle suivi avec délectation par le public.Forum Opéra – La jeune colorature place la barre très haut en enchainant des airs éminemment acrobatiques avec une élégance crâne. La voix est remarquable, forte d’une magnifique projection et d’aigus sensuels.

ORANGERIE DU PARC DE BAGATELLE ROUTE DE SÈVRES À NEUILLY 75116 Paris 75