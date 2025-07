ANONYME ETAIT UNE FEMME – ORANGERIE DU PARC DE BAGATELLE Paris

ANONYME ETAIT UNE FEMME – ORANGERIE DU PARC DE BAGATELLE Paris dimanche 7 septembre 2025 .

ANONYME ETAIT UNE FEMME Début : 2025-09-07 à 16:00. Tarif : – euros.

Anonyme était une femme, récital clown décalé, engagé et transgressif est un grand cri de justice et de liberté dans un éclat de rire.Mettre en valeur des compositrices effacées, oubliées, voilà l’idée fondatrice du nouveau spectacle du Quatuor Ariane et de la compagnie de la Petite Étoile. Ainsi, Lili Boulanger, Rebecca Clarke, Augusta Holmès, et d’autres d’aujourd’hui comme Tatiana Probst, Isabelle Aboulker et Lise Borel en seront le cœur. Au-delà de cette envie de porter un message de soutien à la créativité au féminin, les interprètes nous invitent à déconstruire les cadres imposés, dénoncer les injustices, libérer les individualités. Et ce par la musique et par le clown. Le clown, sous son apparente légèreté, rend la musique « classique » plus accessible. Ce récital décalé, engagé et transgressif est un grand cri de justice et de liberté dans un éclat de rire.De Morgane Billet et Violaine FournierMise en scène : Violaine Fournier et Florence SavignatAvec : Eléonore Sandron, Flore Fruchart, Morgane Billet et Agathe TrébucqL’Echo républicain – Un spectacle féministe diablement déjanté.Connaissez-vous Lili Boulanger, Rebecca Clarke, Augusta Holmès ou Tatiana Probst ? Des compositrices de grand talent que l’Histoire a invisibilisé… Le quatuor Ariane leur redonne toute leur légitimité (…) et offre avec Anonyme était une femme un voyage musical et circassien nous menant à la découverte de musiciennes à découvrir, tant leurs œuvres sont variées, enjouées, émouvantes. Fortes.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ORANGERIE DU PARC DE BAGATELLE ROUTE DE SÈVRES À NEUILLY 75116 Paris 75