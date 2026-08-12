Pochettes [Vinyles] Surprises Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes
jeudi 26 novembre 2026 · Bibliothèque des Champs Libres - 2e étage · Rennes
Informations pratiques
Pochettes [Vinyles] Surprises Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes Jeudi 26 novembre, 17h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Des pépites, des coups de cœur, de la convivialité ! Un rendez-vous participatif animé par les bibliothécaires pour échanger sur la musique et tout particulièrement sur le vinyle !
Des albums, des pochettes mythiques, une anecdote musicale, un concert : venez parler de vos disques ou de ceux de la bibliothèque, et partager un moment d’écoute !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-26T17:30:00.000+01:00
Fin : 2026-11-26T18:30:00.000+01:00
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Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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