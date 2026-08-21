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Pochettes [Vinyles] Surprises, Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage, Rennes

jeudi 10 décembre 2026 · Bibliothèque des Champs Libres - 2e étage · Rennes

Pochettes [Vinyles] Surprises, Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage, Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 10 décembre 2026
Fin
jeudi 10 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque des Champs Libres - 2e étage
Adresse
Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit

Pochettes [Vinyles] Surprises Jeudi 10 décembre, 17h30 Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-10T17:30:00+01:00 – 2026-12-10T18:30:00+01:00
Fin : 2026-12-10T17:30:00+01:00 – 2026-12-10T18:30:00+01:00

​Des albums, des pochettes mythiques, une anecdote musicale, un concert :  venez parler de vos disques ou de ceux de la bibliothèque, et partager un moment d’écoute !

Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Bibliothèque
Des pépites, des coups de cœur, de la convivialité ! Un rendez-vous participatif animé par les bibliothécaires pour échanger sur la musique et tout particulièrement sur le vinyle !

Marion Denoual

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