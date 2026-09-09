Informations pratiques

Erstein

Podcast immersif

Place du Château de la Rebmatt Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-16 15:00:00

fin : 2026-09-16 16:00:00

Date(s) :

2026-09-16

En compagnie des jeunes auteurs et autrices, découvrez un podcast sonore immersif dans la réserve naturelle, composé de trois histoires inventées par les enfants du CME La grande échappée, La rescapée du marais et Bonne patte, bon oeil ! .

Place du Château de la Rebmatt Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 84 65 mediatheque.erstein@cc-erstein.fr

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English :

L’événement Podcast immersif Erstein a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme du Grand Ried