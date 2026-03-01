Poésie chantée Librairie La Boîte à soleils Tence
Poésie chantée Librairie La Boîte à soleils Tence mercredi 18 mars 2026.
Poésie chantée
Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence Haute-Loire
Début : 2026-03-18 18:30:00
fin : 2026-03-18
2026-03-18
Dans le cadre du 28e Printemps des poètes. Concert poésie chantée par David Semerian (voix et guitare).
Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 89 63 boiteasoleils@gmail.com
English :
As part of the 28th Printemps des poètes. Concert poetry sung by David Semerian (voice and guitar).
