« Poésie Chlorophylle », stage d’écriture végétale, Imp. Gobetue, 93100 Montreuil, France, Saint-Rémy-lès-Chevreuse

« Poésie Chlorophylle », stage d’écriture végétale Samedi 4 avril, 13h00 Imp. Gobetue, 93100 Montreuil, France Yvelines

Tarifs : Tarif plein 90€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T13:00:00+02:00 – 2026-04-04T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-04T13:00:00+02:00 – 2026-04-04T22:00:00+02:00

Ensemble, donc, nous explorerons par le biais de l’écriture poétique…

l’écoute du minuscule et du printemps

la poésie des herbes, celle des invisibles

ce que nous enseignent les fleurs

partir à la recherche de nos terriennes enfances…

Pour tout savoir de la proposition, ouvrez en grand l’image de l’affiche et n’hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question.

Aucun niveau requis, ni en botanique, ni en écriture poétique.

Durée : 9h

Activité organisée par Flora – Ethnobotaniste/animatrice

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/stage-plantes-sauvages-et-reconnexion-a-la-nature-par-le-souffle-228

Je vous ouvrirai les portes secrètes des jardins partagés des Murs à Pêches. Nous séjournerons seuls dans les brins d’herbe et sous le ciel le temps d’une journée. Il ne s’agira pas d’une randonnée ma Nature Atelier nature