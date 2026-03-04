« Poésie Chlorophylle », stage d’écriture végétale, Imp. Gobetue, 93100 Montreuil, France, Saint-Rémy-lès-Chevreuse
« Poésie Chlorophylle », stage d’écriture végétale, Imp. Gobetue, 93100 Montreuil, France, Saint-Rémy-lès-Chevreuse samedi 4 avril 2026.
« Poésie Chlorophylle », stage d’écriture végétale Samedi 4 avril, 13h00 Imp. Gobetue, 93100 Montreuil, France Yvelines
Tarifs : Tarif plein 90€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-04T13:00:00+02:00 – 2026-04-04T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-04T13:00:00+02:00 – 2026-04-04T22:00:00+02:00
Ensemble, donc, nous explorerons par le biais de l’écriture poétique…
l’écoute du minuscule et du printemps
la poésie des herbes, celle des invisibles
ce que nous enseignent les fleurs
partir à la recherche de nos terriennes enfances…
Pour tout savoir de la proposition, ouvrez en grand l’image de l’affiche et n’hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question.
Aucun niveau requis, ni en botanique, ni en écriture poétique.
Durée : 9h
Activité organisée par Flora – Ethnobotaniste/animatrice
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/stage-plantes-sauvages-et-reconnexion-a-la-nature-par-le-souffle-228
Imp. Gobetue, 93100 Montreuil, France Imp. Gobetue, 93100 Montreuil, France Saint-Rémy-lès-Chevreuse 93100 Signac – Murs-à-Pêches Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/stage-plantes-sauvages-et-reconnexion-a-la-nature-par-le-souffle-228 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/stage-plantes-sauvages-et-reconnexion-a-la-nature-par-le-souffle-228 »}]
Je vous ouvrirai les portes secrètes des jardins partagés des Murs à Pêches. Nous séjournerons seuls dans les brins d’herbe et sous le ciel le temps d’une journée. Il ne s’agira pas d’une randonnée ma Nature Atelier nature